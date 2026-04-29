映画やドラマを見て、出演する俳優の「顔になって生活したい」と思ったことがある人は多いのではないでしょうか？ そこで、All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。また、「50代男性俳優」だけを対象としてランキングを作成しました。それでは、「この人の顔になりたいと思う50代男