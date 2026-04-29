◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル、稍重）今年から１着賞金が６０００万円に増額された、３歳ダートクラシック１冠目に砂のスター候補１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０＝トリグラフヒルは出走取り消し）が集結。戸崎圭太騎手騎乗で３番人気のフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が、京浜盃２着のリベンジを果たし、ブルーバードＣに続く重賞２勝目で、ビッグタイ