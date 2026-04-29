打撃成績が低迷する中で番記者を避け続ける逃避行動ジャイアンツのラファエル・デバース内野手が深刻な打撃不振に陥る中、取材対応を避けている姿勢が批判を集めている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が24日（日本時間25日）、不振の現状とメディアを避ける様子を詳細に報じ、現状に対して厳しい言葉を投げかけた。昨年6月、10年総額3億1350万ドル（約500億円）の巨額契約のうち、約2億5500万ドル（約407億円）