千葉翔也が、EP『Invention』を6月24日にリリースすることを発表した。本作は「発明」をテーマにしており、たくさんの閃きを詰め込んだ、新たな一面を垣間見れる新録5曲が収録されるという。初回限定盤にはCDに加え、リード曲のMV・メイキング映像、さらに5月10日に開催される＜SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜＞のメイキング映像が収録されたM-CARDが付属する。他にも、恒例となったフォトカードも封入特典