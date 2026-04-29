秋田朝日放送 労働者が団結して権利を主張する５月１日のメーデーを前に、県内最大の労働組合組織・連合秋田の集会とパレードが行われました。 秋田市で連合秋田が主催する秋田県中央メーデーが開かれました。連合秋田の小川純会長は、春闘での中小企業の交渉の遅れや産業間の格差について触れ、交渉支援などのバックアップを行う姿勢を見せました。 【連合秋田・小川純会長】 「物価