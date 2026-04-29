大型連休を前に、北海道がまた一歩、身近になります。全日空は29日から小松と札幌・新千歳空港を結ぶ便を1日2往復に増便し、空港では利用客に記念品が贈られました。小松・札幌便は、これまで午前に小松空港を出発し、午後に折り返す1日1往復の運航でしたが、2025年5月から10月までの繁忙期に90パーセント近い搭乗率を記録しました。利用が好調なことから、全日空は29日から午前に札幌を出発する便も新設し、北海道から北陸への観