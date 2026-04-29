鹿児島の夏を代表するレジャースポット「磯海水浴場」。29日そのビーチハウスがリニューアルオープンしました。2025年、JR仙巌園駅が開業し賑わいを見せている磯地区。さらなる活性化に期待が高まります。鹿児島市の磯海水浴場。29日そのビーチハウスがリニューアルオープンし、地域の住民などを対象とした内覧会が行われました。1988年に開業した磯ビーチハウスは老朽化が