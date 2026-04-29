沖縄アクターズスクール発の女子高生ガールズバンド E'sekai（イセカイ）が、1stシングル「異世界」を配信リリースした。 （関連：『ユイカ』「好きだから。」アジア各国でなぜヒット？TikTok発女子高生シンガーソングライターが歌う“両片想いソング”の普遍性） E'sekaiは、心優／Miyu（Ba/Vo）、波美／Nanami（Gt/Vo）、結南／Yuna（Gt）、愛音／Aine（Dr）の4名で結成。2023年に