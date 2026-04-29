沖縄アクターズスクール発の女子高生ガールズバンド E'sekai（イセカイ）が、1stシングル「異世界」を配信リリースした。

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E'sekaiは、心優／Miyu（Ba/Vo）、波美／Nanami（Gt/Vo）、結南／Yuna（Gt）、愛音／Aine（Dr）の4名で結成。2023年に完全復活を果たした沖縄アクターズスクール初の女子高生ガールズバンドとなる。

デビュー曲「異世界」は、重永亮介との共作楽曲。フューチャー感あるエフェクトとドラムのカウント、印象的なギターリフが特徴のガレージロック×パワーポップなサウンドに仕上がっている。歌詞には「良い世界が待っているから」「E'sekaiの曲に触れて日々の嫌なことを忘れられる居場所になりたい」という思いが込められている。

なお本日18時30分より、E'sekaiのInstagramにてリリースを記念したインスタライブを開催する。

・E’sekaiからのメッセージ

私たちE’sekaiは“歌って踊れるガールズバンド”として、メンバー全員がダンス＆ボーカルに加え、それぞれの楽器を担当しています。一人ひとりの個性が重なり合い、化学反応を起こすことで、これまでにない新しいパフォーマンスを生み出していきます。1stシングル「異世界」は、グループ名の由来でもある“E’sekai”の世界観をそのまま表現した楽曲です。現実から少し離れて、まるで異世界のような特別な空間へ。そして、聴いてくださる皆さんにとっての“新しい居場所”になれたら、という想いを込めています。“異世界”から“いい世界”へとつながるような存在を目指して、これからも挑戦し続けていきますので応援よろしくお願いします！

（文＝リアルサウンド編集部）