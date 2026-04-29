◇パ・リーグ西武３―０日本ハム（2026年4月29日ベルーナＤ）西武・高橋光成投手（29）が7回無失点で今季3勝目を挙げた。序盤から走者を出しても失点は許さない。初回2死一塁では郡司を151キロ直球で見逃し三振。2回無死一塁では野村を遊ゴロ併殺。源田の好守にも助けられた。好投するエースを打線も援護した。4回には平沢が先制の中前適時打。5回は相手失策も突いて追加点。さらに渡部の右前適時打で3点目を挙げた