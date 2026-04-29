住宅ローンを変動金利で借りている場合、金利上昇によって将来の返済額が増える可能性があります。 昨今は金利が上昇傾向ですが、例えば残高3500万円の住宅ローンで金利が0.5％から1.0％に上がると、毎月の返済額はどれくらい増えるのでしょうか。また、このまま金利が上がる可能性はあるのか、固定金利に借り換えるべきか迷う人も多いでしょう。 本記事では、金利上昇による住宅ローン返済額の変