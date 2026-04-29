国内女子ゴルフツアーの新規大会・ＮＴＴドコモビジネスレディスは３０日から４日間、千葉・浜野ＧＣ（６７０４ヤード、パー７２）で行われる。前週は男子ツアーの前沢杯に出場。初日に男子ツアー出場の女子で史上初のアンダーパーとなる７１をマークし、通算１アンダーの７６位で終えた。「最高のスペシャルウィークだった」と笑顔を見せたが、結果は「全然満足していない。欲を言うと６０台を出したかった。逆に言ったら伸び