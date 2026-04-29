＜NTTドコモビジネスレディス事前情報◇29日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞ 昨年の浜野での復活優勝は菅沼菜々にとって今なお特別な勝利だ。「色々なことを思い出して、すごく感慨深いです」。プロアマでは昨年最終日の記憶をなぞるように、1ホールずつ噛みしめた。【続々更新】復活Vの地で”アイドル”菅沼菜々「ハイ、ポーズ」2023年に初優勝を含む年間2勝を挙げたが、一転して24年は思わぬスランプ