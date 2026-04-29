駅や商業施設などで、冷や汗をかきながらトイレの行列に並んだ経験はありませんか？「あと数分早ければ」「誰かすぐに出てきてくれれば」。そんな切実な願いを、IoTの力で解決する取り組みが始まっています。個室内に表示される「あるメッセージ」が利用者の行動を変えているのです。 【写真】トイレの滞在が激減！思わず「そろそろ出るか」と思わせる斬新なディスプレイ（4枚目/全6枚） トイレの行列にうんざり、が開発の