お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が23日夕、Xを更新。自身についての質問に“ぶっちゃけ回答”した。しんごは、一部ユーザーが投稿した「楽しんごってなんであんなに面白いのに芸能界干されたの？」というポストを引用。「素行悪かったからね！w」と端的に“驚きの回答”をした。この投稿に対し「素直過ぎて笑ってしまいました」「楽しんごさんマジでリスペクト」「ドドスコしすぎだったか…」「楽しんごさんドドスコしてラブ注