自分の子どもがいじめをしているのに「子どもがしたことだから」と、まともに謝罪もしない親御さんもいるようです。今回は、そんな親御さんに言い返した人のエピソードをご紹介します。消耗品だからいい？「小学生の息子がいじめを受けていた頃。文房具を盗まれたり、筆箱を壊されたり、消しゴムのカスを投げられたりしていました。いじめっ子の家まで行って親御さんとも話したのですが、『子どものしたことですから』『文房具なん