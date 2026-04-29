Photo: カマタユキコ ROOMIE 2024年11月15日掲載の記事より転載 年末が近づくにつれ、少しずつ物を捨てたり収納を見直したりしています。中でも片付けるのが大変なのがキッチン。物も多いし、雑多になりがちで、なかなかスッキリ収納できないんですよね。そこで今回買ったのが、山崎実業の家電下ラック。以前ご紹介して反響も大きかったブレッドケースとの相性もばっちりで、スペースをとら