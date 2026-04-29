元AKB48のタレント西野未姫（26）が28日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。西野は「だいぶお腹がパンパンになってきましたそろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜#私服#臨月」とつづり、おなかの大きくなった近影をアップした。西野は白いトップスにショートパンツ姿。ほっそりとした美脚をあらわにしている。この姿にフォロワーからは「脚が綺麗可愛い妊婦さん」「臨月と思えない美脚…本当可愛いです!!」とコメ