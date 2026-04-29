飯塚オートのSG「第45回オールスター」が最終日を迎える。黒川京介（27＝川口）は初日12R「スターセレクション」で6着と完全に出遅れてしまった。2日目は白星をマークしたものの「優勝戦で結果を出すために、初日で足りない部分を確認していきたい」と頂点をつかむために逆算をしていた。3日目は5着。さらに4日目の最終予選は道中最後方で準決敗退のピンチを何とか回避する7着。まさに薄氷を踏む思いで臨んだ準決9Rを圧勝した