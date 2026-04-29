俳優の松田翔太が「大人の遠足」の様子を披露し話題を呼んでいる。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「ポルシェカイエンとポルトガルでの大人の遠足、最高でした」と記し、サングラス×ブラウンのジャケット姿で車に乗り込み、街をまわる様子を複数アップした。この投稿には「世界一かっこいいです」「イケメン」「どの角度からもカッコ良すぎる」「車も翔太さんもかっこいいすてき」「絵になる！」「ため息が出る