◇セ・リーグ広島11―1巨人（2026年4月28日東京D）【記者フリートーク】やっと家族にも雄姿を見せることができた――。そして、広島・床田に笑顔が戻った。3月27日の中日との開幕戦（マツダスタジアム）には家族が応援に駆けつけていたが、5回で降板。応援に応えるためにも、早く勝つ姿を見せたかった。「6月で3歳になる長女は、ちょっと前までテレビに赤いユニホームを着た人が映ると全員“パパ”と言っていましたが、
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