28日夕方、大分県九重町のゴルフ練習場で、作業中の男性従業員が場内の斜面から転落し、病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 28日午後5時すぎ、九重町右田のゴルフ練習場で「男性が斜面から10メートル下に転落し、頭部を負傷した」と関係者から消防に通報がありました。 転落したのは日田市に住むパート従業員・伊藤太志さん（61）で、ドクターヘリで福岡県久留米市内の病院に搬送されましたが、意