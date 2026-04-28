Q. うつ病は、本人の気持ちの持ち方は関係ないのでしょうか？Q. 「妹がうつ病と診断されました。妹はもともと少しネガティブな性格で、悪い方に考える癖があります。『薬を飲んで、きちんと治療を受ける必要がある』と説明されたようなのですが、本人の気持ちの持ち方も無関係ではないのでは……と思ってしまいます。実際はどうなのでしょうか？ 早くよくなってほしいです」A. うつ病は気持ちの問題ではありません。心身の不調とし