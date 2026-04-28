自転車の青切符制度が始まってまもなく1か月ですが、県警は28日の定例会見で27日までに2件検挙したことを明らかにしました。（県警本部・中島和幸交通部長）「青切符で検挙したものは2件」4月から始まった自転車の交通違反に反則金が科される青切符制度。まもなく1か月が経ちますが、県警は28日の定例会見で、27日までに2件検挙したことを明らかにしました。1件は一時不停止で反則金は5000円、もう1件はいわゆる「ながらスマ