4月28日、引退会見で涙ながらに語った木原龍一選手。「りくりゅうペア」として世界の頂点に立つまでの道のりは険しく、多くの周りの支えがあったことを明かしました。 【写真を見る】｢必ず逆転します｣ りくりゅう･木原選手が恩師に返したメッセージ スケートリンクでアルバイトしながら練習していた時代も…愛知 木原選手がスケートを始めたのは、4歳のころ。はじめは男子シングルでの活躍を夢見ていました。