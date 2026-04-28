4月28日、引退会見で涙ながらに語った木原龍一選手。「りくりゅうペア」として世界の頂点に立つまでの道のりは険しく、多くの周りの支えがあったことを明かしました。

【写真を見る】｢必ず逆転します｣ りくりゅう･木原選手が恩師に返したメッセージ スケートリンクでアルバイトしながら練習していた時代も…愛知

木原選手がスケートを始めたのは、4歳のころ。はじめは男子シングルでの活躍を夢見ていました。

訪れたのは、木原選手が通っていた地元・東海市の「葵名和幼稚園」。事務長の水越健太郎さんは…



（葵名和幼稚園 水越健太郎さん）

「苦労してきたのも見てきたので、お疲れ様という気持ちが一番大きい」

水越さんは幼稚園から高校まで木原選手と一緒、幼なじみです。



（水越さん）

「幼稚園の頃とか小学校の頃は元気活発。（幼稚園の）園庭を走り回っていた。根は真面目で優しい人」

恩師からの激励に…「必ず逆転します」

高校は中京大中京高校。引退会見を見ていた恩師･臼田泰典教諭は、当時の学年主任で英語の担当教師。木原選手が男子シングルで勝負していたころからよく知っています。

（中京大中京高校 臼田泰典先生）

「体格も高校時代よりがっちりしてきましたし、頼もしいなと思います」

高校卒業後は、可能性を信じペアに転向した木原選手。臼田先生は、今年のオリンピックショートプログラムで「りくりゅう」が5位に沈んだ際、こんな言葉をかけていました。



（臼田先生）

「君の力はこんなもんじゃないだろ。これで終わっていいのかと、メールを送りまして。彼から『必ず逆転します』と返ってきました。本当に金メダルを取って、本当に驚きましたし嬉しかった」

スケートリンクで練習しながらアルバイト

そして、頂点に立った木原選手ですが、辿り着くまでには多くの苦難を乗り越えました。



（木原選手の元同僚 飯岡裕輔さん）

「（木原選手は）ここのスケートリンクで練習をしながら、合間を縫ってアルバイトをしていた」

2018年の平昌オリンピックに出場。しかし、思うような結果は出ませんでした。経済的にも苦しく、7年前に名古屋市港区にある「邦和みなと スポーツ＆カルチャー」のスケートリンクでアルバイトをしながら練習をしていたといいます。



（飯岡さん）

「同年代の人たちが社会に出て働いてる状況の中、木原選手はそういった経験をしたことがない点をぼやいていたので、先々をどうするか決まっていない中で不安なところもあったのかな」



それでも、実直な人柄にかわりはありません。



（飯岡さん）

「木原選手の凄かったところは、小さな子どもでも目線を合わせ、丁寧に対応していた」

｢りくちゃん忘れ物ない？｣ 日頃から大切にしていた声かけ

そして去年12月、名古屋で行われたグランプリファイナルに出場する直前に、このスケートリンクに調整に訪れた「りくりゅう」。様子を目にした飯岡さんは…



（飯岡さん）

「木原選手から先導していくというか…『りくちゃん次はあれだよ』『りくちゃん次はこれだよ』とか『りくちゃん忘れ物ない？」みたいな、そんなに声かけるの？ってくらい声かけしている。日頃のコミュニケーションを大切にしているからこそ、土壇場でもコミュニケーションが途切れずにできている証拠だと思う」



そして、かつての同僚はミラノ・コルティナオリンピックで悲願の日本勢初となるペア金メダルを掴み取りました。飯岡さんは、引退発表の知らせを受けたあと…



（飯岡さん）

「終わりではなく新しいスタートの宣言だと思ったので『引き続き応援していく』と（木原選手にも）連絡した」