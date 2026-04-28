M!LKが2025年12月から2026年2月にかけて開催したアリーナツアー＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”＞の模様が、DVD & Blu-ray作品として7月22日(水)にリリースされることが決定した。本作には、2025年12月6日・7日の兵庫・ワールド記念ホール公演を皮切りに、2026年1月17日・18日の愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA、さらに2月10日・11日の東京・国立代々木競技場第一体育館公演まで、全8公演・約6万