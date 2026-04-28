スズキ「謎のスイフト」初公開で「次期型スイスポ」に期待の声も！ 2026年4月19日、静岡県の富士スピードウェイで開催された自動車イベント「シン・モーターファンフェスタ2026」。様々な自動車メーカーやパーツメーカーが集結するなか、スズキは同社ブースでの展示に加え、会場内の駐車場スペースを利用して歴代モデルのオーナーが集う「MFF2026 スイフトオーナーズミーティング」を開催しました。【画像】超カッコイイ！ こ