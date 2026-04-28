スズキ「謎のスイフト」初公開で「次期型スイスポ」に期待の声も！

2026年4月19日、静岡県の富士スピードウェイで開催された自動車イベント「シン・モーターファンフェスタ2026」。

様々な自動車メーカーやパーツメーカーが集結するなか、スズキは同社ブースでの展示に加え、会場内の駐車場スペースを利用して歴代モデルのオーナーが集う「MFF2026 スイフトオーナーズミーティング」を開催しました。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキが初公開した「謎のスイフト」です！（28枚）

約200台規模のスイフトが並ぶ熱気あふれるファン交流の場において、スズキ自らがお披露目し、多くの来場者の視線を釘付けにした一台の参考出品車がありました。

それが「スイフト エアロコンセプト（SUZUKI SPORT×AWIN）」です。

ベースとなっているのは、キビキビとした走りと扱いやすさで好評を得ている現行型スイフト（DS系）です。

スマートで洗練されたスタイリングが特徴の現行モデルですが、このコンセプトモデルは、よりスポーティで精悍な印象を与えるカスタマイズが施されていました。

車名に冠されている「AWIN（エーウィン）」とは、スズキの純正アクセサリー製造を担うパートナー企業の子会社にあたり、アフターマーケット向けのエアロパーツにおいて、デザインから開発、製造までを一貫して手がける確かな実力を持つメーカーです。

今回のコンセプトモデルには、このAWINが専用で仕立てたエアロパーツ群が装着されていました。

鮮やかなブルーのボディカラーに対して、引き締め効果のあるブラックを基調としたエアロパーツが組み合わされています。

フロントバンパー下部には両サイドのエッジを効かせたシャープなリップスポイラーが備わり、ボディ側面には直線的なデザインが特徴のサイドスポイラーを装着。

フロントグリルなどの一部パーツはすでに販売されている既存の純正用品を活用しつつ、今回のイベントのためだけに特別に製作されたという未発売のエアロパーツが見事に調和しています。

このスイフト エアロコンセプトの実車を会場で目にしたオーナーたちからの反響は非常に良く、好意的な意見が多数寄せられました。

来場者からは「次期スイフトスポーツを作るならこんなデザインでお願いします！」といった期待の声や、「現行型はデザインが少し大人しくなったと感じていたので、このスポーティなエアロは魅力的ですね」といった感想が聞かれました。

気になる市販化の可能性についてですが、現状ではこのエアロパーツはAWINのラインナップでも販売されていない、完全にワンオフの参考出品パーツとのこと。

しかし、スズキの担当者は今後の展開について、「今回のイベントで皆様からいただいた反響をもとに、市販化に向けた検討を進めていきたい」と前向きな姿勢を示していました。

販売形態については未定としながらも、「スズキの純正アクセサリーとして取り扱うか、あるいは既存のアフターパーツメーカーの製品をスズキの販売網で取り扱う『スズキセレクトプラス』のような形態になるか、現時点ではその2パターンのどちらかを想定しています」と語っており、実現に向けた具体的な方向性を模索している段階のようです。

スイフトを愛するファンたちの声が、未発売のコンセプトモデルを市販化へと押し上げる原動力になるかもしれず、今後のスズキの展開に大いに期待が高まります。