堀琴音が自身のインスタグラムを更新。7人組アイドルグループFRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）のライブに出かけたことを投稿した。【写真】全身「ベビーピンク」で統一、応援モード全開の堀琴音（全3枚）ライブには、推しメン・松本かれんのメンバーカラー「ベビーピンク」にちなんで、同色の公式ユニフォームにキャップを着用。手にはもちろん松本の応援うちわで、準備は完璧だ。そしてメガネをかけた顔をアップにした写真では