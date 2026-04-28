28日午後2時前、東京・葛飾区の路上で、男性4人が店に持ち込もうとしていた金塊が3人組の男に奪われる強盗事件がありました。金塊はおよそ2キロあったとみられ、3人組は今も逃走中です。捜査関係者によりますと28日午後1時45分ごろ葛飾区東新小岩の路上で、「カバンを男同士で取り合っていた」と110番通報がありました。男性4人が金塊を店に持ち込もうとしたところ、突然3人組の男に催涙スプレーのようなものをかけられたうえ、殴