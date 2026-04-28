◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（4月28日、東京ドーム）この日、現役引退後、初めて野球中継業務に関わることになった長野久義さん。現在は、巨人の編成本部参与を務めています。「緊張してますよ」と語っていましたが、ゲストコメンタリーとしてどんな話が飛び出すのか注目されます。現役時代の長野さんと「サカチョー」として知られていた坂本勇人選手は、長野さんが放送席にいると聞くと、にっこり笑って、「グッドラック」