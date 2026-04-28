西武園ゆうえんちと埼玉西武ライオンズ、西武鉄道は、４月２９日の昭和の日に「西武グループ昭和１００年ＳＰＥＣＩＡＬＰＲＯＪＥＣＴ」の一環として、西武園ゆうえんちを舞台に「西武園エリア一日満喫イベント西武園ゆうえんち昭和の日」を開催すると発表した。本イベントでは、昭和をテーマにした西武園ゆうえんちと、昭和に輝かしい歴史を築いたライオンズが連携し、一日を通して野球とゆうえんちの魅力を満喫でき