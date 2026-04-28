おしっこの勢いが弱い、出し切れない感じがするなどの変化は、年齢とともに多くの人が経験します。原因として考えられるのが前立腺肥大症です。自己判断せずに受診すると何が分かるのか……。受診の目安や検査の流れを、きたじま腎泌尿器科クリニック 世田谷烏山院院長の北島先生に教えてもらいました。 ※2026年3月取材。 監修医師：北島 和樹（きたじま腎泌尿器科クリニック 世田谷烏山院） 2005年、聖マリアンナ医