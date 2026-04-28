お笑いタレントのヒロミが28日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。開始早々、有名時代劇俳優に向かって両手を合わせ、感謝した。番組の冒頭、27日に松平健が横浜市「横浜・八景島シーパラダイス」に来場し、開催中のイベント「マツケンまみれゆうえんち」の中で持ち歌の「マツケンサンバ」を披露した模様が流れた。歌の題名を「マツケンSUNバ」と表記変更。高所作業車に乗って地上15メートルの位置から歌いなが