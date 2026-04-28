新茶の季節を迎えた熊本県天草市の小学校では、全校児童が茶摘みをしました。 27日、60人の全校児童は、先生や地域の人と一緒にグラウンド横の茶畑に入り、長さ10センチ近くに伸びた新芽の部分を丁寧に摘み取っていました。 ――茶摘みを体験して「固い葉を摘まないように気を付けています。黄緑色で柔らかい葉を選んでいます」「虫食いや穴が無い葉、上から3枚の新しい新茶をとるようにしています」 午後からは、摘