2026年4月期のドラマが放送を開始しました。インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」では、3〜5月に放送を開始した日本のテレビ・インターネット配信のドラマを対象とした「2026年4月の春ドラマ一覧」人気ランキングを紹介しています。2026年4月27日時点で集まった131票での結果を紹介します。【画像】「GIFT」「エラー」はランク外？意外な《ドラマ》がランクイン？TO