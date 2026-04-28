韓国でテレグラムを通じて、特定の人物の個人情報や虚偽事実を含む名誉毀損情報を暴露するチャンネルを運営した10代のグループが、警察に摘発された。【関連】韓国史上最悪の性犯罪「n番部屋」事件とは4月27日、京畿（キョンギ）南部警察庁・サイバー捜査課によると、青少年性保護法・情報通信網法（名誉毀損）・個人情報保護法違反などの疑いを受けている10代の男ら3人のうち2人が逮捕された。残りの1人に対する逮捕状請求は棄却