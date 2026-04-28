佐藤二朗（56）が27日、都内で行われた脚本・主演の映画「名無し」（城定秀夫監督、5月22日公開）完成披露試写会で、実年齢を口にした際の観客の反応が、2歳年上の佐々木蔵之介と大違いでぼやいた。「消し去りたいものは？」との質問に佐藤は「五十肩」、佐々木は「朝、残る血中アルコール濃度」と答えた。SUPER EIGHT丸山隆平（42）から「幾つですか？」と年齢を聞かれ、答えた際の反応が、佐々木の方が2〜3倍、大きく、佐藤は「