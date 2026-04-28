人気デュオ「コブクロ」の黒田俊介が２７日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）の街頭インタビューに“一般市民”として登場した。この日の番組では「全国のご当地問題を調査した件」を放送。中でも「大阪府堺市のお金の使い方問題」と題して堺の街角の市民たちを直撃インタビューした。総務省が発表した調査で堺市が家計で「何に使ったか分からない支出」が年間９万６６３０円と全国１位となった件に