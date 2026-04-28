人気デュオ「コブクロ」の黒田俊介が２７日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）の街頭インタビューに“一般市民”として登場した。

この日の番組では「全国のご当地問題を調査した件」を放送。中でも「大阪府堺市のお金の使い方問題」と題して堺の街角の市民たちを直撃インタビューした。総務省が発表した調査で堺市が家計で「何に使ったか分からない支出」が年間９万６６３０円と全国１位となった件について、様々にインタビューする中、堺市のラーメン店の前でキャッチされたのが黒田だった。

番組カメラの直撃に黒田は「今日は堺の堺シュライクスっていう独立リーグのチームの始球式に来てくれって言われて行って、その帰り」と明かすと、番組スタッフに「何してはるんですか？」と逆質問。

スタッフから「堺がよく分からないお金の支出が多いというので日本１位になったんですよ」と言われると「帰れ！」と一喝。「よそからきて、あら探しするな！」と笑顔で続けた。

自身の「わけ分からない支出」について聞かれると「スピーカーとかアンプとか１９６０年代の。電気も電柱から直に引っ張ってきて。ライブ会場よりウチの音響の方がいい音しますよ。カーペンターズ聴いたら、そこにカレンがいるくらいの」と自宅のオーディオに「家１軒建つくらいの」金額をつぎ込んでいることを明かした。

その上で「これだけしゃべらせて、１個も使わへんでしょ？」と番組スタッフにツッコミ。「僕、今までいろんな音楽番組で何かないですか？って聴かれて、オーディオの話して、１回も使われてないんで」と、こぼしていた。