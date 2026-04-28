あやこさんの漫画「その誘いナニ？」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。中学生の頃、クラスメートから「あの子、なんかムカつくから一緒に無視しよう」と誘われました。その言葉に驚き…という内容で、読者からは「イジメだ」「きっぱり断ってえらい！」などの声が上がっています。クラスメートの提案に感じた違和感あやこさんは、インスタグラムで漫画作品を発表しています。あやこさんに作品