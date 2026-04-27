読売新聞社は国内主要企業を対象に２０２７年春入社の新卒採用アンケート調査を実施した。採用人数を前年より増やすと答えた企業は前年比５ポイント減の１９％で、３年連続の減少となった。コロナ禍からの回復で２３〜２４年に高まった企業の採用熱に、変化の兆候が出始めている。増やすと答えた企業は、事業拡大や、社内のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）化推進のための人材確保などを理由に挙げた。海外出店の拡大