女性2人の承諾を得たうえで殺害した罪などに問われている男が、裁判で「小さい頃から殺人衝動がほぼ毎日あった」と述べました。斎藤純被告は、2015年と2018年にいずれも20代の女性2人の承諾を得たうえで殺害した罪などに問われています。27日に行われた被告人質問で、斎藤被告は「小さい頃から殺人衝動があり、ほぼ毎日思っていた」と述べ、長年衝動を抱えていたと説明しました。また、過去に通り魔で女性を殺そうとしたが抵抗され