今月開かれた「からあげグランプリ」で「聖地」大分県中津市から、過去最多の受賞店舗がうまれ、代表らが市長に喜びを報告しました。 【写真を見る】からあげグランプリ「聖地」から過去最多受賞7つの専門店が市長に報告大分・中津市 27日、中津市役所を訪れたのは、今月10日「第17回からあげグランプリ」で入賞した市内7つの専門店の代表です。 今回は「もり山」や「げんきや」が各部門で最高金賞に輝くなど、市内7店であ