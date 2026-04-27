経営再建中の日産自動車は２７日、２０２６年３月期連結決算の業績予想を上方修正すると発表した。最終利益は今年２月時点の予想から１０００億円引き上げ５５００億円の赤字（前期は６７０８億円の赤字）を見込む。コスト削減の取り組みや、円安が予想より進んだため。また、本業のもうけを示す営業利益は１１００億円引き上げ、５００億円（前期比２８・４％減）、売上高は１０００億円引き上げ、１２兆円を見通すとした。