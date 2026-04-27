ゴールデンウィークの熱海でスイーツ巡りするなら外せないのが、熱海ミルチーズ♡今年の主役!ひんやり新感覚の｢のめるチーズ氷｣がデビュー!かき氷→ドリンク→シェイクのようにとろける、かき氷を超えたスイーツでブルーベリー･みかん･ピーチのフレーバーも魅力。さらに定番人気の｢のめるバスク｣や、ゴールデンウィーク期間中は｢半熟バ