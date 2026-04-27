ゴールデンウィークこれが優勝♡熱海ミルチーズからのめるチーズ氷がデビュー

ゴールデンウィークの熱海でスイーツ巡りするなら外せないのが、熱海ミルチーズ♡今年の主役!ひんやり新感覚の｢のめるチーズ氷｣がデビュー!かき氷→ドリンク→シェイクのようにとろける、かき氷を超えたスイーツでブルーベリー･みかん･ピーチのフレーバーも魅力。さらに定番人気の｢のめるバスク｣や、ゴールデンウィーク期間中は｢半熟バスク クアトロフォルマッジ｣が毎日登場する特別仕様も見逃せません♡

かき氷を超えた♡3度おいしい新感覚スイーツ



思わず目を奪われる、カラフルなのめるチーズ氷♡ブルーベリー･みかん･ピーチと並ぶ姿はかわいさも主役級。この一杯、実は3度おいしいのが魅力。

まずはかき氷としてひんやり、次にチーズドリンクとしてすっきり、最後は混ぜるととろーり♡シェイクのように変化。まさに、かき氷を超えた新感覚スイーツです。

ころんとしたフォルムとやさしいカラーにきゅん♡手に持つだけで気分が上がる、ゴールデンウィークにぴったりのひんやりスイーツ。みかんの爽やかさ、ピーチのやさしい甘さ、ブルーベリーのほどよい甘酸っぱさ…どれにするか迷う時間まで楽しいのもこの子逹の魅力です。

大甘党で大食いの筆者のりぴよはで全フレーバー制覇!中でもお気に入りは、さっぱり感がクセになるみかんでした。

シナボン新作レッドチェリーボン♡今だけ味わう爽やかシナモンロール

とろける幸せ♡定番×ゴールデンウィーク限定のご褒美チーズ

店舗イチオシ!のめるバスクは、なめらかな口どけと濃厚なチーズ感が広がる、満足度の高い一品。

さらにゴールデンウィークは、週末限定の半熟バスク クアトロフォルマッジが毎日登場。4種のチーズが織りなすぜいたくな味わいも見逃せません♡



こんがり焼き上げたバスクチーズケーキがまさかの“飲める”スタイルに♡のめるチーズ氷に続き、こちらも新感覚のチーズドリンクとして楽しめます。濃厚なチーズのコクはそのままに後味はすっきり。ごくごく飲めてしまう軽やかさにびっくり!｢バスクチーズケーキ＝食べるもの｣という概念をくつがえす一杯です。

このゴールデンウィーク、“のめるチーズケーキ戦争”勃発!?のめるチーズ氷か?のめるバスクか?あなたはどっち派!?



半熟バスク クアトロフォルマッジは、スプーンを入れるとしっとりとなめらかな生地がすっとすくえる半熟感。濃厚なのに重た過ぎず、4種のチーズがバランスよく広がる奥行きのある味わいです。

チーズラバーにこそ味わってほしい、大人のためのスイーツ。お土産にして、自宅で胡椒をひとふりして赤ワインと合わせたら…筆者のりぴよの妄想もふくらむ一品♡蜂蜜をかけて楽しむのもおすすめです。

まるで温泉気分♡かわいすぎる癒し空間

桶モチーフのデザインが印象的な2Fイートイン。思わず写真を撮りたくなる、遊び心たっぷりの空間です。見上げれば、熱海温泉の歴史が描かれたアートも楽しめて空間全体で“温泉気分”に♡

コンセントも用意されているので、動画や写真撮影で減ったスマホの充電もチャージできます。

熱海温泉のキービジュアルがかわいい1席限定のカウンター。筆者のりぴよはこのちょっと特別感のある席が大好きで、空いているとついキープしちゃいます♡

熱海の街に現れる♡レトロかわいいチーズケーキ店



熱海旅行を盛り上げてくれる、かわいい1Fのお土産コーナー。見ているだけでワクワクするラインアップで、あの子にもこの子にも…とついつい手が伸びちゃう♡旅の思い出にもぴったりです。

のれん越しにのぞく注文カウンターは思わずテンションが上がる雰囲気。あれもこれも頼みたくなって、注文しすぎちゃいそう…♡ここから始まるチーズケーキスイーツ体験に、気分が一気に高まります。

昭和ノスタルジーな街並みに、ふと現れる熱海ミルチーズ。温泉地らしいやさしい空気と、かわいさがぎゅっと詰まった店構え。ゴールデンウィークの食べ歩きにもぴったりな一軒♡

のめるチーズ氷･のめるバスク･半熟バスク クアトロフォルマッジ以外にも魅力的なチーズケーキスイーツがズラリ!ひんやりスイーツから濃厚スイーツまで、気分に合わせて楽しめます。熱海スイーツ巡りにぜひ立ち寄ってみてください♡

【店舗詳細】

熱海ミルチーズ

静岡県熱海市田原本町3-18

0557-55-7625

10:00～18:00

不定休