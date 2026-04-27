舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でアルバス・ポッター役を務める佐藤知恩と、嘆きのマートル役の出口稚子が23日、キッザニア東京で開催された特別イベント『ワンドダンス＆トークショー〜"魔法の杖"を使ったダンスを楽しもう〜』に登場した。同舞台とのコラボレーションにより期間限定で実施される体験プログラム「舞台の仕事に挑戦！〜“魔法使い”を演じよう〜」の発表会となる同イベントでは、子どもたちとともに“魔法の