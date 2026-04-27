２６日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、小一郎（仲野太賀）の姉・とも（宮澤エマ）の長男・万丸が政略のため、宮部継潤（ドンペイ）のもとへ人質として差し出される経緯が描かれた。万丸のその後を知っているネットは「波瀾（はらん）万丈過ぎる」と涙する声も上がった。浅井の家臣である宮部を調略するため、藤吉郎（池松壮亮）と小一郎は、継潤のもとを訪れ頭を下げる。継潤は「命がけでわしを説き伏せにき